Британские ученые усомнились в эффективности первых вакцин от коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

Первое поколение вакцин от коронавирусной инфекции нового типа может быть малоэффективным, поскольку не сможет помочь всем людям и будет иметь лишь временное действие. Так мнение высказала глава целевой рабочей группы правительства Великобритании по вакцинам Кейт Бингем. Ее статья опубликована в журнале The Lancet

«Первое поколение вакцин, вероятно, будет несовершенным, и мы должны быть готовы к тому, что они могут не предотвращать заражение, а уменьшать симптомы, и даже в этом случае они могут работать не для всех или не на долгий срок», - говориться в ее статье в журнала The Lancet.

Бингем также не уверена в том, у Великобритании будет вообще вакцина от коронавирусной инфекции, поэтому призвала всех воздержаться от чрезмерного оптимизма в отношении разработки препарата.

Напомним, ранее стало известно, что при испытаниях вакцины от коронавируса британской компании AstraZeneca в Бразилии умер доброволец. При этом «из соображений этики и конфиденциальности» бразильское национальное агентство по надзору за здоровьем Anvisa не привело информации о том, получал ли доброволец плацебо или активный препарат.