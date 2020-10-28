В Евросоюзе предупреждают о возможной нехватке вакцины от коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вакцинация от коронавирусной инфекции нового типа до 2022 года коснется лишь небольшой части жителей стран Европейского союза.

«Достаточное количество доз вакцины для всего населения [Европы] не ожидается до конца 2021 года», - приводит источник Reuters слова представителя Еврокомиссии (ЕК), которые были сказаны в ходе закрытой встречи с дипломатами стран-членов Евросоюза.

Возможная нехватка вакцины связана с тем, что потенциальные препараты от коронавируса, зарезервированные Евросоюзом, могут неэффективными или же произведены в не достаточном количестве.

Всего Евросоюз зарезервировал более одного миллиарда доз потенциального препарата от COVID-19. Их разрабатывают такие компании, как Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sanofi. Источник агентства заявил о переговорах с Modernа, CureVac, и Pfizer.

Комиссия Евросоюза ранее сообщала, что препарат от коронавируса будут ограничены «на начальных этапах внедрения», при этом не уточняя, как долго продлится эта начальная фаза.

Напомним ранее глава целевой рабочей группы правительства Великобритании по вакцинам Кейт Бингем усомнилась в эффективности первого поколения вакцин от коронавируса. По ее словам, поскольку препарат не сможет помочь всем людям и будет иметь лишь временное действие.