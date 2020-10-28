«Ему мир не нужен»: в Рады рассказали о вранье Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский не собирается заканчивать войну в Донбассе, а все его слова о мире являются «враньём». Такое заявление сделал депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Ренат Кузьмин.

Таким образом политик прокомментировал сообщение украинского лидера о том, что первостепенным пунктом для него является мир и возвращение территорий в Донбассе.

«Президент Зеленский врет. Ему мир не нужен», - сказал депутат.

Кузьмин также заявил, что мира на юго-востоке Украины нет, а глава государства в свою очередь не предпринимает никаких шагов для урегулирования этого конфликта.

Напомним, накануне глава незалежной пообещал покинуть свой пост главы государства, если ему не удастся достичь мира в Донбассе. Перед этим он уволил с должности первого заместителя главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Витольда Фокина, который ранее призвал Киев выполнить Минские соглашения, предоставив территории Донбасса особый статус, и провести там выборы.