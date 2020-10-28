В России могут разрешить выдавать кредиты по водительским правам Фото: "КП" Архив

Минэкономразвития предложило узаконить выдачу кредита по водительскому удостоверению. Об этом говорится во внесённом в правительство законопроекте о расширении перечня документов для упрощённой идентификации при получении финансовых услуг.

Как передает «Известия» со ссылкой на ведомство, согласно «антиотмывочному закону», финансовые организации обязаны проводить идентификацию личности клиента до предоставления финансовой услуги. Данный законопроект предлагает им использовать водительское удостоверение для упрощенной идентификации клиента.

На данный момент для упрощенной идентификации клиент должен предоставить в организацию свои ФИО, номер паспорта, сотовый, а также на выбор: данные ИНН, СНИСЛ или полис ОМС. Законопроект предлагает включение в этот список водительское удостоверение.

В министерстве ожидают, что документ будет внесена в Госдуму в конце текущего или начале следующего года.

Как писал сайт kp.ru, ведомство также предлагало обновлять информацию о клиенте с помощью аккаунта в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), а также предусмотреть повышение максимальной суммы платежа по договорам каско и ОСАГО