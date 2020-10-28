В Турции назвали культурным расизмом публикацию карикатур на Эрдогана в Charlie Hebdo Фото: REUTERS

Публикация карикатур на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во французском издании Charlie Hebdo является «культурным расизмом» и частью «антимусульманской программы» главы Франции Эммануэля Макрона. Такую оценку публикации дал глава департамента коммуникаций администрации турецкого лидера Фахреттин Алтун.

«Charlie Hebdo только что опубликовал серию так называемых карикатур, полных оскорбительных изображений якобы нашего президента. Мы осуждаем отвратительную попытку этой публикации распространить культурный расизм и ненависть», - заявил он на страницах Twitter.

Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на Тайипа Эрдогана. Фото: Twitter Charlie Hebdo.

Алтун отметил, что «расистские, ксенофобские, исламофобские и антисемитские подстрекательства» не способны спровоцировать Анкару на ответные действия, а также подчеркнул, что Турция не потерпит нападок на свою культуру и религию.

Кроме того, он призвал «здравомыслящих европейских друзей» дать отпор такому типу примитивного «культурного расизма, интеллектуального бесплодия и нецивилизованной дискуссии».

Напомним, после инициатив Макрона, поводом для которых стало убийство учителя, показавшего карикатуры на пророка Мухаммеда, Эрдоган призвал турецких граждан отказаться от покупки французских товаров, а также заявил, что антиисламские выпады» французского лидера являются угрозой национальной безопасности Турции.

Скандально известный французский журнал Charlie Hebdo не смог остаться в стороне и решил подключился к полемике, выпустив карикатуру на турецкого президента.