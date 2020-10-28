Заочное обвинение за нападение на посольство России в Киеве предъявили двум россиянам Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет России предъявил заочное обвинение еще нескольким участникам нападения на российское посольство в Киеве, которое состоялось в марте 2016 года. Обвиняемыми стали двое россиян. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

Двум гражданам России, Михаилу Агафонову и Ирине Белачеу, заочно предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 360 УК РФ «Нападение на учреждение, пользующееся международной защитой, совершенное в целях осложнения отношений между Российской Федерацией и Украиной»

Как отмечают в пресс-службе ведомства, у следствия есть неопровержимые доказательства участия двух россиян в антироссийской акции, когда был совершен погром посольства, «забросав фасад здания загранучреждения камнями и другими предметами, разбили окна, повредили систему видеонаблюдения, причинив крупный материальный ущерб и нарушив нормальный режим работы» дипмиссии.

В Следственном Комитете напомнили, что по данному делу к уголовной ответственности уже привлечены семь украинских граждан, в том числе объявленные в розыск Игорь Мосийчук, Владимир Кошовенко и Татьяна Близнюк.

Напомним, в марте 2016 года около 500 человек забросали здание российского посольства в Киеве яйцами и камнями, выкрикивая антироссийские лозунги с требованиями освобождения украинской летчицы Надежды Савченко.