Больного коронавирусом отца Агутина выписали из больницы

Николай и Леонид Агутины Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Отец музыканта Леонида Агутина 85-летний Николай Петрович Агутин заболел коронавирусом. Правда, сейчас мужчина уже идет на поправку. Сам называет свое состояние «средненьким».

«Да не в тяжелом, а в таком средненьком. Я нормально себя чувствую. Я вчера вернулся [из больницы], все нормально», - рассказал Николай Петрович в интервью телеканалу «360».

Агутин-старший добавил, что сейчас ему остается просто отлеживаться дома и соблюдать карантин. Выходить на улицу врачи пока не разрешают.

«Я в полном порядке, приехал, дома. Теперь только карантин 14 дней и все, что мне нужно выполнить, то есть не ездить, ни ходить по городу», — поделился новостями отец артиста.

Напомним, с 28 октября в России вступил в силу всеобщий масочный режим для профилактики коронавирусной инфекции. Теперь жители всех регионов страны обязаны носить средства индивидуальной защиты в местах общего пользования, которые вмещают 50 и более человек, а также при поездках в общественном транспорте, в такси, в лифте, пишет сайт NEWS.ru.