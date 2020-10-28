Врач-невролог рассказал, как избежать инсульта

Врач рассказал, как защитить себя от инсульта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сохранить здоровье сердечно-сосудистой системы поможет активный образ жизни и правильный рацион. Об этом рассказал ученый-невролог, доктор медицинских наук Виктор Шахнович. Медик отметил, что в современном мире сердечные заболевания молодеют и это связано с большими нагрузками, стрессами и сбитым распорядком дня.

«Почему это происходит? Перегрузки, стрессы, большие нагрузки на работе, отсутствие активного образа жизни. Но когда мы говорим про активный образ жизни, мы думаем, сходим на пару часов в спортивный зал, и этого достаточно, мы, дескать, правильно поступаем. Это отнюдь не так», - цитирует врача ФАН.

Медик объяснил, что для нормальной работы сердечной мышцы физические нагрузки на организм должны быть постоянными и равномерными.

«Чтобы сердце работало как мотор, чтобы по трубам шла жидкость — кровь, человек в день должен проходить не менее двух километров и выпивать не менее полутора литров воды. Это нормы, которые нужно выполнять», - отметил невролог.

Помимо этого врач также перечислил симптомы, которые уже свидетельствуют о серьезных нарушениях и могут быть предвестниками инсульта. В случае их проявления, невролог рекомендует немедленно обратиться к врачу.

«Первое: шум в голове, шум в ушах. Второе: какие-то мелькания и мушки перед глазами. Третье: онемение конечностей, онемение угла рта, онемение языка. Нарушение речи. Малейшие нарушения памяти», - перечислил Шахнович.

Аналогичные симптомы приближающегося удара недавно перечислил доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского медицинского университета Рустем Гайфутдинов. Он также добавил, что неочевидными признаками приближающегося инсульта могут быть снижение активности, заторможенность, головокружения, а также локальное нарушение двигательного аппарата, пишут «Известия».

Напомним, ранее профессор, доктор медицинских наук, Генеральный секретарь Евразийской ассоциации терапевтов Александр Арутюнов предупредил, что резкое медикаментозное снижение давления может также привести к инсульту или инфаркту. При приеме слишком большой дозы лекарства, давление может опуститься ниже нормальных показателей, из-за чего случится кислородное голодание, которое и может спровоцировать серьезное заболевание, передает сайт argumenti.ru.