Эксперты назвали продукты, защищающие от COVID-19

Названы продукты, защищающие от коронавируса Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Защитить от коронавирусной инфекции может хороший иммунитет и правильное питание. Заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание», диетолог высшей квалификационной категории «ФИЦ питания и биотехнологии» Екатерина Бурляева рассказала, что в период эпидемии важно употреблять продукты богатые витаминами и минералами.

По словам эксперта, в осенне-зимний период особенно важно, чтобы организм в полном объеме поучал витамины А, С, D, Е, В2, В6 и В12, фолиевую кислоту, железо, селен и цинк.

«Витамин D поддерживает выработку специфических антимикробных белков в эпителии органов дыхания, тем самым снижая вероятность заражения вирусом и прогрессирования симптомов инфекции», - цитирует эксперта «Российская газета».

Источниками этого витамина являются рыба, желток яйца, масло сливочное.

Также свою эффективность в обеспечении защиты организма от ряда инфекционных заболеваний доказал витамин Е. Он содержится в подсолнечном масле и орехах, отмечает диетолог.

Цинк и селен являются важными компонентами для формирования адекватного иммунного ответа. Эти компоненты есть в сыре, куриной печени, твороге.

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