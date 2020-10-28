Сценарии развития экономики России представила Счетная палата Фото: REUTERS

Счётная палата России впервые подготовила собственный вариант прогноза развития российской экономики, который включает базовый и консервативный, или «шоковый» сценарии на 2020-2023 годы. Документ опубликован на сайте ведомства.

«Шоковый» сценарий исходит из продления карантинных мер до конца весны - начала лета следующего года.

Наиболее вероятный - базовый сценарий - исходит примерно из тех же предпосылок, что и официальный прогноз Минэкономразвития, предполагая, что основной удар по экономике пандемия нанесла во втором квартале текущего года, и борьба с ней будет продолжаться, однако новых строгих ограничительных мер в большинстве стран вводить не будут.

Второй, консервативный сценарий, предусматривает более жесткое прохождение второй волны пандемии коронавирусной инфекции, которая придется на осень и зиму текущего года и, возможно, весну следующего года, с повторным введением ограничений в Европе и России. «Данный сценарий представляет собой стресс-сценарий для России в условиях сохранения рисков пандемии, но без нового шока, связанного с падением цен на нефть», - пояснили в Счетной палате

По расчётам ведомства, если в базовом сценарии ВВП России сократится в текущем году на 4,2%, то в консервативном - на 4,8%. В следующем году в базовом сценарии рост ВВП составит 2,2%, а в консервативном - всего 1,3%.

Инвестиции в России, по базовому сценарию, в 2020 году обрушатся на 4,5%, а в консервативном варианте – на 5%, но в 2021 году покажут рост: на 2,5% - по базовому и на 1,5% - по консервативному прогнозу.

Предполагается падение реальных доходов населения в базовом сценарии предполагается на 2,3% в 2020 году, а их рост на 2% - в 2021. В консервативном сценарии реальные доходы снижаются на 2,5% в текущем году и вырастут на 1,5% в следующем.