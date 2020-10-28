В России зафиксировано рекордное число смертей от коронавируса

За весь период пандемии жертвами инфекции в стране стали 26 935 пациента Фото: REUTERS

За минувшие сутки в России установлен рекорд по количеству смертей от коронавирусной инфекции за сутки – умерло 346 пациентов с COVID-19. Таким образом, за весь период пандемии жертвами инфекции в стране стали 26 935 человека. Об этом сообщил Оперативный штаб по борьбе с пандемией

Как писал сайт kp.ru, в стране был отмечен спад ежесуточного прироста заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки выявили 16 202 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа в 84 российских регионах. Днем ранее этот показатель ровнялся 16 550 случаям, тогда же был таже установлен рекорд по количеству смертей – за день скончались 320 человек.

Напомним, что в мире отмечается рост заболеваемости коронавирусом. На прошлой неделе было выявлено рекордное число заражений коронавирусом. По данным Всемирной организации здравоохранения, всего за семь дней число заразившихся коронавирусом людей на планете выросло более чем на 2,8 миллиона.