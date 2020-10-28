Ученые выяснили, что объединяет 80 процентов заболевших коронавирусом Фото: REUTERS

Более чем у 80 процентов больных коронавирусной инфекцией нового типа отмечается дефицит витамина D. Причем данный признак проявляется чаще всего у мужчин. К такому выводу пришли испанские ученые.

В ходе исследовании, результаты которого опубликованы в журнале Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, приняли участия 216 пациентов с коронавирусом, госпитализированные в больницу Маркиза де Вальдесилья при Университете Кантабрии в Сантандере.

Эксперты оценивали в крови добровольцев уровни 25-гидроксивитамина D (25OHD) - гидроксилированной формы витамина D3, участвующий в метаболических реакциях организма. А также данный показатель измеряли у 197 обычных здоровых людей из контрольной группы.

В итоге выяснилось, что у 82,2 процентов больных коронавирусом отмечен дефицит витамина D, тогда как в контрольной группе дефицит только у 47,2 процента. При этом уровень 25OHD у пациентов в среднем составил 13,8 нг/мл по сравнению с 20,9 нг/мл в контрольной группе.

По мнению ученых, данные различия могут быть связаны с тем, что молекулы витамина D могут способствовать подавлению воспалений в сосудах, сердце и других критически важных органах тела, представляющих главную угрозу для жизни человека при заражении коронавирусом.