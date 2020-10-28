В Турции возбудили дело против Charlie Hebdo после карикатур на Эрдогана Фото: REUTERS

Генпрокуратура Анкары возбудила дело французском журнал Charlie Hebdo после публикации карикатур на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщает турецкий канал NTV, дело возбуждено против сотрудников редакции.

Напомним, после инициатив президента Франции Эммануэля Макрона, поводом для которых стало убийство учителя, показавшего карикатуры на пророка Мухаммеда, Эрдоган призвал турецких граждан бойкотировать французские товары, а также заявил, что «антиисламские выпады» французского лидера являются угрозой национальной безопасности Турции.

Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на Тайипа Эрдогана. Фото: Twitter Charlie Hebdo.

Charlie Hebdo решил подключился к полемике и выпустив карикатуру на турецкого президента. Как писал сайт kp.ru, в администрации Эрдогана эти публикации назвали «культурным расизмом» и частью «антимусульманской программы» президента Франции, а также призвали всех «здравомыслящих европейских друзей» дать отпор такому типу примитивного «культурного расизма, интеллектуального бесплодия и нецивилизованной дискуссии».