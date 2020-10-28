«Безопасность людей стоит во главе угла»: в Кремль прокомментировали возможности «закрытия» экономики

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на вопрос будут ли экономику «закрывать» в условиях нового роста заражениями коронавирусом или все же рассматриваются различные варианты реагирования на пандемию,

«Принципиальное решение одно, и об этом говорил президент - это здоровье и безопасность людей. Это одно принципиальное решение, которое стоит во главе угла», - заявил представитель Кремля.

Песков отметил, что на данный момент дополнительная поддержка бизнеса пока не требуется. «Все экономические операторы, как это говорится, управляющие компании, предприятия работают», - подчеркнул он.

Пресс-секретарь российского лидера заявил, что на данный момент нет ситуации, которая была бы связана с остановкой экономики. «Экономика работает. Мы уже говорили, что принятые меры позволили обеспечить бесперебойность работы экономики», - добавил Песков.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора по столице Елена Андреева сообщила, что бизнес в Москве не будет закрываться «тотально», а отметила, что закрытие коснется только тех, кто не соблюдают «достаточно несложные требования».