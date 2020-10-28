Песков прокомментировал ситуацию со здравоохранением в регионах России

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последние происшествие со здравоохранением регионов России необходимо проанализировать, и хотя на фоне такого роста заболеваемости коронавирусом бывают сбои, главное - их минимизировать. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил, как происшествия в здравоохранении регионов влияют на оценку Кремлем ситуации с коронавирусом в стране.

«Это очень печальные примеры, к сожалению. Это примеры, которые должны быть проанализированы, чтобы больше нигде не повторяться. Но, к сожалению, на фоне такого роста инфекции бывают сбои, и главная задача - это максимально их минимизировать», - заявил представитель Кремля.

Напомним, днем ранее, во вторник, 27 октября, в Омске врачи не смогли госпитализировать пациентов с коронавирусной инфекции, в итоге машины скорой помощи привезли тяжёлых больных COVID-19 к зданию регионального Минздрава.