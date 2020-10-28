В России могут появиться штрафы за жестокое обращение с животными

Минюст предлагает введение в России штрафов за жестокое обращение с животными, которые будут прописаны в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).

На данный момент за жестокое обращение с животными в России предусматривается только уголовная ответственность по статье 245 УК РФ, максимальное наказание за которое - пять лет лишения свободы. Однако, в случае, если преступление не подпадает под эту статью, то никаких санкций не будет.

Ведомство предлагает усилить ответственность не только за жестокое обращение с животными, но за "несоблюдение общих требований к их содержанию" и "использованию в культурно-зрелищных целях".

Так за несоблюдение требований к содержанию животных придется заплатить штраф в размере от трах до пяти тысяч рублей, чиновникам - от пяти до 15 тысяч рублей, для юридическим лицам от 15-30 тысяч рублей