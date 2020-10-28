Госдума приняла в первом чтении законопроект о федеральном бюджете Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В среду, 28 октября, Госдума России приняла в первом чтении законопроект о федеральном бюджете на следующий год и плановые на два года - 2022 и 2023 годы.

Доходы федерального бюджета на следующий год предусмотрены в объеме 18,8 триллиона рублей, в 2022 году - 20,6 триллиона рублей, в 2023 году - 22,3 триллиона рублей.

Расходы бюджета в 2021 году должны быть на уровне 21,52 триллиона рублей, в 2022 году - 21,88 триллиона рублей, в 2023 году - 23,67 триллиона рублей.

Согласно принятому документу, дефицит бюджета в следующем году запланирован в размере 2,75 триллиона рублей (2,4 процента Валового внутреннего продукта), в следующем году дефицит составит 1,250 триллиона рублей (1 процент ВВП), и еще через год – в 2023 году - 1,412 триллиона рублей (1,1 процент ВВП).