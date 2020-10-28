Курс рубля на 28 октября 2020: евро поднялся выше 92 рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ходе торгов на Московской бирже в пятницу, 28 октября 2020 года, курс рубля ослаб по отношению к евро и доллару. Согласно данным торговой площадки, европейская валюта превысила отметку в 92 рубля.

По состоянию на 13:47 по московскому времени, евро по отношению к рублю укрепился на 0,8 процента к уровню закрытия предыдущей сессии и подорожал до 92,032 рубля.

Курс доллара поднялся на 1,43 процента, и стоимость европейской валюты составила 78,4150 рубля.

Напомним, ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что курс российской валюты останется около текущих значений до конца следующего года, однако назвал «неблагодарной вещью» прогнозировать курс валюты. Кроме того, он дал совет россиянам по хранению сбережений. По его словам, сбережения лучше распределить между различными активами, а часть хранить в валюте.