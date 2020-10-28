Азербайджан заявил о 14 погибших при обстреле города Барда Фото: REUTERS

Число погибших при обстреле азербайджанского города Барда выросло до 14, ранены свыше 40 человек. Об этом сообщила Генпрокуратура Азербайджана.

«В результате ракетного удара 28 октября примерно в 13.00 (12.00 мск) с применением запрещенных кассетных снарядов по оживленным районам города Барды погибли 19 мирных жителей», - говорится в заявлении пресс-службы.

В Ереване заявление Баку об обстрелах опровергают.

Тем временем Карабахские власти заявили, что азербайджанские военные обстреляли роддом в Степанакерте. В городе объявлена воздушная тревога.

Напомним, что обострение конфликта в Карабахе произошло 27 октября. Власти двух стран объявили военное положение и мобилизацию. Представители МИД враждующих сторон сели за стол переговоров 9 октября по инициативе российской стороны. Договорившись прекратить военные действия 10 октября. Позже условия перемирия подтверждались на переговорах 17 октября. Огонь должен был прекратиться 18 октября, однако и на этот раз соглашение было нарушено.