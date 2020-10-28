Голикова: лекарств от коронавируса в некоторых региональных больницах хватает лишь на неделю

Татьяна Голикова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ситуация с коронавирусом в России продолжает осложняться, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента Владимира Путина, уточнив, что правительство мониторит ситуацию с обеспечением больниц в регионах средствами индивидуальной защиты и лекарствами от коронавируса, однако кое-где запасов хватает лишь на неделю.

«Ситуация продолжает осложняться, среднесуточный темп прироста заболеваемости у нас составляет 1%, но при тех цифрах, которые у нас есть, этого достаточно», - заявила вице-премьер, отметив, что ситуация в регионах различается.

Так, по ее словам, на конец прошлой недели в 38 регионах страны наблюдается тенденция устойчивого роста заболеваемости коронавирусом, в 18 регионах отмечалась нестабильная ситуация, относительно стабильная была в 29 регионах, однако Голикова отметила, что в 19 из них ситуация стабилизировалась на высоких уровнях фиксации.

Голикова также привела статистику по доле свободных коек, которая ниже среднероссийского уровня в 46 регионах, наиболее критичная ситуация замечена в 16 регионах, где занятость коек составляет более 90 процента. В пяти субъектах занято более 95 процентов коечного фонда.