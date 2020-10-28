Путин поручил выделить регионам 10 млрд рублей на средства защиты и тесты на коронавирус

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 28 октября, в ходе совещания президент России Владимир Путин потребовал выделить регионам 10 миллиардов рублей на средства индивидуальной защиты, а также тесты на коронавирусную инфекцию.

«Что касается помощи регионам: знаю, что практически согласована цифра в 10 млрд руб., нужно это сделать и сделать это прямо сейчас. Сейчас говорю о региональной помощи», - заявил российский лидер

Российский лидер уточнил, что деньги должны пойти на тестирование, на приобретение средств индивидуальной защиты, на транспортное обслуживание нуждающихся, а также на улучшение материально-технической базы

Кроме того, российский лидер потребовал незамедлительно выделить средства на лекарства для больных с коронавирусом, уточнив, что правительство решило бесплатно обеспечивать лекарствами амбулаторных пациентов с COVID-19

«Обсуждалась цифра в 5 млрд с небольшим, я прошу не затягивать с этим решением. Давайте договоримся, я знаю, что согласования в целом уже завершены, будем считать, что это решение принято. Прошу эти средства выделить незамедлительно», - сказал глава государства