Россия успешно испытала новую противоракету

Фото: Минобороны РФ

Российские ВКС (воздушно-космические силы) успешно провели испытательный пуск новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО).

- На полигоне Сары-Шаган (Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы ПРО, - сообщает Минобороны.

Генерал-майор Сергей Грабчук отметил, что новая противоракета достоверно подтвердила заложенные характеристики. А боевой расчет выполнил задачу, поразив условную цель с заданной точностью.

В Минобороны напомнили, что система ПРО предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.

В предыдущий раз российские ВКС провели пуск новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган 2 июля 2019 года. Тогда ракета также успешно выполнила задачу и поразила условную цель с заданной точностью.