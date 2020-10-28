Гинцбург объяснил случаи коронавируса у участников испытаний "Спутник V" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Некоторые добровольцы, испытывающие вакцину "Спутник V", все же получили положительный тест на коронавирус. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург объяснил это тем, что им могли ввести плацебо, а не вакцину. Точно узнать, кто получил плацебо, а кто - "Спутник V", можно будет в середине ноябре. Хотя изначально разработчики планировали раскрыть эти данные только после окончания всех исследований.

- По статистике какие-то ПЦР-положительные есть и какие-то заболевания, но им могли ввести плацебо. Предварительные данные мы сможем подвести только в середине ноября, - заявил Гинцбург. Его слова приводит РИА Новости.

Гинцбург добавил, что на сегодняшний день половина добровольцев получили первый компонент вакцины, а около девяти тысяч были привиты уже во второй раз.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о том, что вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной и доступной. Она начнется, как только будут запущены большие объемы производства.