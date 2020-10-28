Турагенты рассказали, куда поедут россияне на новогодние праздники

Туроператоры рассказали, куда поедут россияне на Новый год Фото: Алексей БУЛАТОВ

Туроператоры открыли продажу новогодних туров по России и рассказали, какие направления пользуются у путешественников наибольше популярностью. По словам экспертов, наибольше популярность у покупателей пользуются северные и горнолыжные направления.

Многие россияне начали интересоваться поездками к Деду Морозу в Великий Устюг. Большинство туроператоров предлагает разнообразные программы по этому направлению с мастер-классами, чаепитиями и развлечениями.

Также многие присматривают для себя места активного отдыха, где можно было бы покататься на лужах или сноуборде.

«Отправиться в недельный тур на Новый год на горнолыжные курорты России можно за 25 тысяч рублей на двоих, а на экскурсию - за 9,5 тысячи рублей», - рассказали эксперты «Российской газете».

Помимо этого туроператоры уверены, что по традиции на Новый год будут пользоваться популярностью экскурсионные туры в города, которые входят в состав Золотого кольца. При этом эксперты отмечают, что в условиях пандемии многие путешественники не торопятся оплачивать туры, поскольку боятся ввода новых ограничительных мер.

Напомним, ранее Роспотребнадзор выступил с заявлением, что ситуация с распространением коронавируса в Москве стабилизировалась. Глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева назвала обстановку в столице «спокойной», передает Пятый канал.

Добавим, за последние сутки в России выявили 16 202 новых случая заболевания COVID-19, из них в Москве – 3670 случаев, пишут «Известия».