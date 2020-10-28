Режим "удалёнки" в Москве продлили до конца ноября

Режим удаленной работы в Москве продлили до 29 ноября, сообщил в своём блоге мэр города Сергей Собянин.

Власти приняли решение продлить требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников.

Школьники с 6 по 11 классы продолжат обучение в дистанционном режиме на будущей неделе со 2 по 8 ноября.

Кроме того, ещё на месяц (до 29 ноября) закрывают учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, подведомственные Правительству Москвы.

Также до конца ноября продлили домашний режим для людей из группы риска: страдающих хроническими заболеваниями и тех, кому больше 65 лет.

- Многое зависит от объективных факторов – скорости формирования коллективного иммунитета, ситуации в соседних регионах и т.п. Но ещё больше сегодня зависит от нашего поведения – выдержки, дисциплины и готовности соблюдать правила эпидемиологической безопасности, - написал мэр в своём заявлении.

При этом Собянин отметил, что в Москве нет необходимости в новых ограничениях, но смягчать уже введённые было бы преждевременно, поскольку это может спровоцировать ухудшение ситуации с коронавирусом в столице.