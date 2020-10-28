Директор театра «На Басманной» умер от коронавируса

Директор музыкального театра «На Басманной» Юрий Архипов. Фото: mk.ru

Директор музыкального театра «На Басманной» Юрий Архипов скончался от коронавируса. Мужчина почувствовал себя плохо, вскоре после возвращения из отпуска. В результате, проведенный тест подтвердил у него коронавирус.

Юрий Архипов всегда отличался крепким здоровьем, раньше серьезно занимался спортом. Он рассчитывал, что легко сможет победить недуг. Однако с каждым днем ему становилось только хуже.

Архипов две недели провел в реанимации, затем его пришлось перевести в другую больницу, однако это не помогло. Вскоре директора театра не стало, передает сайт mk.ru.

«В прошлом году поздравлял его с шестидесятилетием, и мы смеялись еще, что Год театра приурочили именно к его юбилею. Добрый, неунывающий исполин, по-мальчишески обаятельный и открытый. Я не знаю, с чем он не мог справиться», - вспоминает работу с Архиповым композитор Виктор Фридман, он много писал для театра.

Что теперь будет с театром «На Басманной» пока трудно предположить. Большая часть работы здесь держалась именно на Юрии Архипове. Свою работу он не просто любил, он ею жил.