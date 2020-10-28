Губернатор Томской области открыл для школьников космический урок о наноспутниках

Губернатор и кванторианцы провели прямое сеанс связи с МКС. Фото пресс-службы губернатора Томской области

27 октября губернатор Томской области Сергей Жвачкин открыл в томском детском технопарке «Кванториум» очередной (уже 14-й по счету) «Космический урок» - совместный проект, который реализуют ВГТРК, РКК «Энергия» и администрация Томской области.

Участниками урока стали учащиеся 8-11 классов из Томска, Омска и Королёва. В ходе прямого включения с Международной космической станцией кванторианцы обсудили с космонавтами Сергеем Рыжиковым и Сергеем Кудь-Сверчковым проекты наноспутников для эксперимента на МКС.

Глава региона рассказал школьникам о разработках томских ученых и производственников, которые активно используются в исследовании Вселенной. В частности, Сергей Жвачкин, возглавляющий Наблюдательный совет Национального исследовательского Томского политехнического университета рассказал детям, что первый в мире наноспутник разработали и изготовили томские политехники, а космический аппарат «Томск-ТПУ-120» был выведен на орбиту в юбилейный для вуза год.

«На космическую отрасль успешно работают томские университеты, академические институты и высокотехнологичные предприятия. На смену сегодняшним ученым и специалистам придете вы - участники космических уроков», - напомнил школьникам губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Сегодня Ракетно-космическая корпорация «Энергия» совместно с двенадцатью ведущими техническими университетами страны работает над экспериментом на российском сегменте МКС «Рой малых космических аппаратов». А участники «Космических уроков» в составе команд за полгода создадут проект и макет малого космического аппарата.