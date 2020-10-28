Психолог рассказала, в каком возрасте россияне готовы вступать в брак

Психолог назвала возраст, когда россияне готовы создавать семьи Фото: Дарья ХВАТКОВА

Современные женщины все чаще откладывают замужество, чтобы заняться образованием, карьерой и саморазвитием. Теперь о семье они, как и мужчины, начинают задумываться только ближе к тридцати годам. Об этом рассказала психолог-консультант, специализирующаяся на семейных отношениях, Наталья Панфилова.

«Сейчас молодежь не торопится вступать в брак, потому что они довольно долго учатся, делают карьеру. Второе, третье образование, курсы. Кто-то уезжает на стажировку в другую страну. Многие откладывают создание семьи, потому что они планируют переезд за границу. Это общемировая тенденция, не только в России», - цитирует психолога «Ридус».

При этом Панфилова добавила, что желание создать семью у молодежи не угасает. Просто новое поколение выбирает другие приоритеты и предпочитает заводить семью несколько позже, чем делали россияне лет 50 назад.

Добавим, что согласно официальной статистике, около 33% россиянок предпочитает выходить замуж в возрасте до 24 лет. А вот еще 30% - выбирает для брака возраст 25-30, отмечают в Росстате.

Самый популярный возраст у мужчин для вступления в брак чуть больше – от 25 до 34 лет, передает Москва 24.