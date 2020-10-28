Анатолий Иванишин рассказал о месте утечки воздуха на МКС

Космонавт рассказал об утечке воздуха на МКС Фото: EAST NEWS

Отверстие через которое на МКС происходит утечка воздуха обнаружил космонавт Иван Вагнер. Происшествии во время послеполетной пресс-конференции рассказал его коллега Анатолий Иванишин.

Космонавт пояснил, что место утечки воздуха совсем небольшое и сравнить его можно с царапиной.

«Эта царапина имеет длину несколько сантиметров, порядка двух-трех сантиметров. Она криволинейная, не направлена ни по одной из строительных осей. Это как бы то, что мы можем увидеть», - цитирует Иванишина ОТР.

Космонавт добавил, что пока ученые ищут способ залатать «царапину», участники миссии временно заклеили ее термостойким скотчем «Kapton Tape», который позволяет снизить темп падения давления на станции.

Экспедиция Иванишина, Вагнера и американца Кристофера Кэссиди продолжалась 196 суток. За это время космонавты приняли четыре грузовых и один пилотируемый корабль и провели несколько сотен научных экспериментов.