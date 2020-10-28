Экс-кандидат в президенты Белоруссии: я абсолютно против истории с остановкой поездов и призывам к насилию

Бывший кандидат в президенты Беларуси считает, что действующей власти следует пойти на переговоры, "чтобы спасти страну" Фото: Павел МАРТИНЧИК

Бывший кандидат в президенты Беларуси Андрей Дмитриев заявил, что он против забастовок сотрудников белорусских железных дорог, которые привели к опозданию электричек и грузовых поездов, а также против призывов к насилию среди протестующих. При этом Дмитриев отметил, что подобные инциденты не стали общей тенденцией протеста.

- Власть должна пойти на переговоры, чтобы спасти страну. Я абсолютно против всей этой истории с поездами, призывами к насилию. К сожалению, есть такие элементы, но это не тренд, а попытка встроиться в протест, как то его использовать. Слава богу, белорусы на такое не ведутся, - рассказал Андрей Дмитриев в эфире Радио "Комсомольская правда".