В России детей, больных СМА, будут лечить за счёт государства

Голикова: спинальную мышечную атрофию у детей в России будут лечить за счет государства Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государство будет финансировать лечение детей со спинальной мышечной атрофией, сообщила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.

- Главными внештатными специалистами представлены предложения по финансированию за счет этого источника 19 орфанных заболеваний, среди которых спинальная мышечная атрофия, препараты очень дорого стоят, родители не могут позволить себе приобрести, - отметила Голикова во время пресс-подхода по итогам совещания президента с членами правительства.

Заместитель председателя правительства также заявила, что для финансирования лечения детей со СМА в 2021 году направят 60 миллиардов рублей.

Татьяна Голикова отметила, что бюджет увеличится в 2021 году благодаря подоходному налогу в 15% для тех, чьи доходы выше пяти миллионов рублей.