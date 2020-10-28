Песков ответил на заявление Кадырова о том, что Макрон провоцирует терроризм

Песков прокомментировал слова Кадырова о Макроне Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главенствующую роль в определении внешней политики России играет президент страны, а не главы субъектов, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес позиции президента Франции Эммануэля Макрона о карикатурах на пророка Мухаммеда.

- Главы субъектов не могут заниматься внешней политикой, тем более, не формируют внешнюю политику, не принимают каких-либо решений. Поэтому ориентироваться надо именно на линию, которая формируется главой государства, - отметил пресс-секретарь президента.

Вчера, 27 октября, глава Кадыров заявил, что Макрон "провоцирует терроризм", когда поддерживает карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные сатирическим изданием Charlie Hebdo. Кадыров также предупредил, что "последствия такой реакции могут быть очень трагическими", сообщал сайт KP.ru.

16 октября 18-летний исламист обезглавил в пригороде Парижа преподавателя после того, как он на уроке показал карикатуру на пророка Мухаммеда. После убийства учителя истории Самюэля Пати Макрон заявил, что во Франции не откажутся от публикации карикатур.

В начале октября Эммануэль Макрон выступил с заявлением борьбе с религиозным сепаратизмом во Франции и сообщил, что 9 декабря во Франции будет представлен законопроект, направленный на укрепление республиканских ценностей.

В ответ на заявление Пескова Рамзан Кадыров сообщил в своём Telegram-канале, что согласен с главенствующей ролью президента в формировании внешней политики, однако отметил, что "своё мнение в адрес французских властей высказал как мусульманин, а не как политик".