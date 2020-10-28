ПСБ признан лучшим банком для состоятельных клиентов

Orange Premium Club - это комплексное предложение премиальных банковских продуктов и нефинансовых услуг

Банк ПСБ получил авторитетную премию Frank Premium Banking Award 2020. Ее удостоилась программа премиального обслуживания Orange Premium Club. Она признана лучшим предложением по нефинансовым привилегиям для состоятельных клиентов в России. Также программа вошла в Топ-5 лучших программ премиального обслуживания 2020 года.

В шестом ежегодном исследовании аналитического агентства Frank Research приняли участие 12 крупнейших банков с 16 премиальными программами. Оценка проводилась по ряду критериев, в том числе с использованием метода «тайный покупатель», анкетированием клиентов и тестированием премиальных сервисов.

- Премиальное обслуживание не ограничивается особыми условиями по банковским продуктам и персональным сервисом. Нам важно предвосхищать ожидания клиентов и сопровождать их во всех сферах жизни, - пояснил директор департамента по развитию сегмента состоятельных клиентов ПСБ Виталий Роговой.

Программа Orange Premium Club - это комплексное предложение премиальных банковских продуктов и нефинансовых услуг для состоятельных клиентов и их семей. Клиентам доступны круглосуточный консьерж-сервис, проход в бизнес-залы по всему миру с Priority Pass, защита в путешествиях, визовая поддержка, услуги такси, профессиональные консультации по широкому кругу вопросов, доступ к электронной деловой библиотеке и свежей прессе. Также участники программы получают привилегированное обслуживание в офисах с персональным менеджером.

При этом Orange Premium Club отличается демократичным порогом входа. Для участия в программе достаточно размещать совокупно на всех счетах в банке 2 млн рублей (для клиентов в Московском регионе) или 1,5 млн рублей (в других регионах) или 1 млн рублей на всех счетах в банке при ежемесячном обороте по премиальным картам ПСБ на сумму от 50 тысяч рублей в месяц.

СПРАВКА «КП»

Frank Premium Banking Award - единственный рейтинг банков сегмента премиального обслуживания в России, основанный на масштабной исследовательской работе и детальном анализе премиальных программ обслуживания состоятельных клиентов.