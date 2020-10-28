МИД России ответил на заявление Германии о ДРСМД

В МИД России заявили, что высказывания Германии - "типичный пример предвзятой и фактически "рефлекторной" реакции" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заявлять, что Россия вышла из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - некорректно, сказано в комментарии департамента информации и печати Министерства иностранных дел России.

В ответ на высказsвания МИД Германии о ДРСМД ведомство также заявило, что никаких подобных действий Москва не предпринимала.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о выходе США из ДРСМЛ, что Москва готова не развёртывать в Европе ракеты 9М729 при условии встречных шагов НАТО. Именно эти ракеты стали поводом к выходу США из ДРСМД, сообщал сайт KP.ru.

Путин также предложил НАТО проверить на соответствие параметрам РСМД комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мк-41 на базах США и НАТО в Европе, а также ракеты 9М729 в Калининградской области.

В понедельник, 26 октября, представитель МИД Германии Андреа Зассе сообщила, что подобные заявления - не новость и известны немецким властям.