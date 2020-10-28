США готовы разместить в Европе гиперзвуковые ракеты "для сдерживания России"

В Пентагоне признавали, что отстают в этой области от России и Китая Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Советник президента США по нацбезопасности Роберт О`Брайен заявил во время своего выступления в Гудзоновском институте, что Штаты готовы разместить в Европе гиперзвуковые ракеты для сдерживания России.

- Мы вышли из договора о РСМД, мы разрабатываем гиперзвуковое оружие, системы доставки баллистических ракет. <...> Мы разместим такое же вооружение при необходимости в Европе для сдерживания России, - сказал О'Брайен.

Ранее американские власти сообщали, что намерены разместить гиперзвуковые ракеты на всех свои эсминцах и обеспечить таким же оружием сухопутные войска.