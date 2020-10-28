Германия со 2 ноября вводит "ограниченный карантин"

Ангела Меркель провела пресс-конференцию по итогам видеоконференции с премьер-министром Германии о текущей ситуации с коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что в ФРГ со 2 ноября до конца месяца вводится "ограниченный карантин" из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

С понедельника в Германии закроют все косметические салоны, кинотеатры, отели, публичные дома, театры и фитнес-центры, а рестораны будут продавать еду только на вынос.

Меркель также сообщила, что в течение нескольких недель система здравоохранения Германии придёт к коллапсу, если нынешние темпы распространения коронавируса сохранятся.

Государство компенсирует до 75% дохода из-за ограничений на фоне пандемии, предприятиям, где работает менее 50 человек.

Кроме того, карантинные меры ужесточают в Швейцарии. Об этом сообщила глава федерального департамента по внутренним делам, федеральный советник Ален Берсе.

- Вводятся ограничения на участие не более 50 человек в общественных мероприятиях. Это касается всех мероприятий, в том числе футбольных матчей, религиозных месс, свадеб и так далее. Есть исключения для политических мероприятий, - уточнила Берсе.

Она также отметила, что на частных мероприятиях может присутствовать не более 10 человек.

Все клубы в Швейцарии закрываются, а в барах и ресторанах разрешено сидеть рядом не более четырёх человек, если они не члены одной семьи.