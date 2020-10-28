Пользователей сети ужаснула фотография тарантула с крыльями

Фото: Twitter "Vega"

Странная фотография насекомого, напоминающего летающего тарантула, ужаснула пользователей соцсетей. Существо похоже на массивного паука с большими крыльями и двумя длинными щупальцами.

- Достаточно было того, что полетели тараканы. Пришло время искать другую планету, - пишут пользователи Reddit.

Однако позже выяснилось, что странное существо - никакой не тарантул. Это Antheraea polyphemus — бабочка из семейства павлиноглазок. Обитает она в Северной Америке. Эта бабочка отличается довольно большими размерами, средний размах ее крыльев может достигать 15 см. А многочисленные волоски на лапках действительно придают ей сходство с пауками, пишет The Sun.

Отличительная особенность Antheraea polyphemus - большие лиловые пятна на каждом из крыльев. Именно за эти пятна бабочек также называют Полифемом, в честь великана-циклопа из греческой мифологии.

Стоит отметить, что для человека эти бабочки совершенно безвредны.