Пашинян объяснил присутствие российских военных на границе Нагорного Карабаха

Премьер-министр Армении Никол Пашинян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил присутствие российских пограничников присутствуют на границе страны с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой и заявил, что российские военные всегда были размещены на границе Армении с Турцией и Ираном.

- Российские пограничники стоят на границе Армении с Турцией и Ираном. То есть так было всегда. И сейчас в результате последнего развития событий российские пограничники стоят также на юго-восточной и юго-западной границе Армении. То есть в этом по сути нет никакой новости, - заявил Пашинян в интервью испанскому агентству EFE.

Цитату армянского премьера опубликовал в своём Twitter журналист Пабло Гонзалез, взявший интервью.