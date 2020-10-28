Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 79 рублей

В последний раз курс доллара находился выше 79 рублей 6 октября текущего года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс доллара впервые с 6 октября превысил отметку в 79 рублей, а курс евро на Мосбирже превысил 93 рубля впервые с 30 сентября 2020 года.

Курс евро ускорил рост до 1,9% к 21:42 по московскому времени. В 21:50 рост европейской валюты составил 1,7%, опустившись до отметки в 92,88 рубля. При этом курс доллара в пике достиг 79,14 рубля.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что в среду, 28 октября, стоимость декабрьского фьючерса на нефть марки Brent снизилась более чем на три процента, и составляла 39,8 доллара к полудню по московскому времени. Цена на баррель нефти Brent опустилась ниже 40 долларов впервые с 5 октября.

Сайт KP.ru также писал о причинах повышения курса евро в России до отметки в 90 рублей. Последний раз европейская валюта достигала подобных значений в начале 2016 года.

Напомним, 15 октября Евросоюз ввел антироссийские санкции из-за инцидента с Алексеем Навальным. В чёрном списке оказались один научный институт и шесть россиян. Глава МИД Сергей Лавров назвал подобные шаги со стороны ЕС нелегитимными.