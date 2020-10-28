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Минздрав объяснил указ согласовывать заявления внештатных экспертов о коронавирусе

В ведомстве отметили, что россияне должны узнавать достоверную информацию о COVID-19, а не домыслы
Ася КУЗНЕЦОВА
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Ранее стало известно, что эксперты Минздрава должны согласовывать свои комментарии о коронавирусе с министерством

Ранее стало известно, что эксперты Минздрава должны согласовывать свои комментарии о коронавирусе с министерством

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Граждане России должны получать достоверную информацию о коронавирусной инфекции, а не "досужие домыслы", заявили в Министерстве здравоохранения, комментируя изданный ранее указ об обязательном согласовании с пресс-службой Минздрава всех заявлений о заболевании.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов пояснил, что при публикации в СМИ заявлений различных внештатных экспертов в его статусе указывается принадлежность к учреждениям Минздрава.

- Таким образом, едва ли не любое высказывание руководителей или сотрудников подведомственных Минздраву учреждений или главных внештатных специалистов трактуется средствами массовой информации и воспринимается аудиторией как позиция министерства, - пояснил Кузнецов.