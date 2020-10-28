Россияне признались, какую еду в детстве не любили больше всего

Названы самые нелюбимые в детстве блюда Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эксперты выяснили, с какой едой связаны воспоминания россиян из детства и какие блюда полюбились им лишь с возрастом.

сообщается, что в опросе приняли участие более 3 тысяч человек. Оказалось, что каждому пятому приходилось через силу есть "невкусную еду" в гостях. Россияне признались, что это приходилось делать, чтобы никого не обидеть. Об этом стало известно из результатов опроса сервиса экспресс-доставки Самокат, пресс-релиз имеется в распоряжении "Комсомолки".

Больше всего, будучи детьми, граждане не любили манную кашу, которую подавали в детском саду.

Среди невкусных блюд немного реже упоминали о холодце, оливках и маслинах, а также рыбных котлетах и печеночных оладьях.

За то, чтобы ребенок съел все, родители прибегали к самым разным хитростям: обещали конфеты, убеждали, что жареная печень - это жареный шоколад, подавали овощи в форме сказочного замка.