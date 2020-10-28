Ученые назвали признаки "продолжительного" COVID-19 Фото: Александр ГЛУЗ

Группа ученых из Королевского колледжа Лондона выявили основные признаки, которые могут свидетельствовать о высоком риске продолжительного течения коронавируса у человека. Результаты исследования опубликованы на портале medrxiv.

В работе исследователей отмечается, что некоторые инфицированные covid-19 болеют неделями или месяцами.

У 558 человек признаки коронавирусной инфекции наблюдались на протяжении четырех недель - это и оказался порог, который ученые отмечают как случай "продолжительного covid-19".