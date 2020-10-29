Роструд напомнил россиянам о сокращенной рабочей неделе в ноябре

В начале ноября 2020 года россиян ждет сокращенная рабочая неделя. Это связано с важным для страны праздником.

- В связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября (среда) будет выходным днем, — уточнили в Роструде. В ведомстве отметили, что 3 ноября считается предпраздничным рабочим днем, поэтому его продолжительность будет сокращена на один час.

Таким образом, в первую неделю ноября рабочими будут четыре дня - 2 и 3 ноября, а также 5 и 6 ноября, сообщает ТАСС.

Следующая сокращенная рабочая неделя в 2020 году ждет россиян лишь в конце декабря.