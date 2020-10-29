Как сахар губит кишечник, выяснили ученые Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Американские ученые провели исследование и опытным путем, проводя эксперименты на мышах, доказали, что пища с высоким содержанием сахара вызывает нарушение микробиома кишечника.

Сообщается, что результат наблюдений специалистов объясняет, почему так называемая западная диета повышает риск воспалительных заболеваний кишечника. Результаты опубликованы в журнале Science Translational Medicine.

В мире воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК), в частности болезнью Крона и язвенным колитом, страдают более 3,5 миллионов человек.