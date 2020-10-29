Минфин выступил за поддержку неработающих пенсионеров и индексацию их пенсий

Минфин выступает против индексации пенсий работающим пенсионерам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Минфин России выступает против индексации пенсий работающим пенсионерам - более справедливым решением будет поддержать неработающих пожилых людей. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов.

- На наш взгляд, сейчас стоит сосредоточиться на поддержке тех пенсионеров, которые не работают. Это учтено в бюджете, именно повышенная индексация выше уровня инфляции. Мне кажется, более справедливо помогать тем, кто нуждается, - сказал руководитель Минфина на выступлении в Государственной думе, его слова цитирует ТАСС.

Напомним, что Минфин не был готов поддержать предложения своих коллег по вопросам индексации пенсий работающих пенсионеров, поскольку приоритетным для ведомства была индексация пенсий именно безработных пожилых людей.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин в октября 2020 года поддержал депутата Сергея Миронова, который поднял тему необходимости справедливой индексации пенсий граждан.