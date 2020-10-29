Власти Катара извинились за случаи осмотра гинекологами женщин в аэропорту Фото: Иван ВИСЛОВ

Правительство Катара выразило сожаление всем пассажирам, кому были причинены неудобства или нарушение свобод в столичном аэропорту Дохе.

Отмечается, что медики проводили осмотр женщин с целью найти оставившую в здании ребенка женщину. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте правительства страны.

- Целью срочного осмотра было не позволить виновным в ужасном преступлении сбежать. Власти Катара сожалеют в связи с неудобством или нарушением личных свобод какого-либо пассажира, вызванных произошедшим, - говорится в тексте.

Напомним, катарские власти разыскивают женщину, которая в начале октября 2020 года оставила в международном аэропорту Дохи новорожденного ребенка, после чего скрылась в неизвестном направлении. Этот инцидент и послужил причиной обострения отношений между Катаром и Австралией. Оказалось, что пассажирки рейса из Дохи в Сидней пожаловались, как без их личного разрешения проводился принудительный гинекологический осмотр.