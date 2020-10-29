В чем сходство коронавируса и "испанки", рассказал инфекционист Фото: Иван МАКЕЕВ

Главный инфекционист Министерства здравоохранения РФ, профессор Владимир Чуланов считает, что между коронавирусной инфекцией и испанским гриппом есть нечто общее.

По мнению врача, эти болезни схожи в своем распространении по миру среди населения.

- Это тоже респираторная инфекция, которая передается воздушно-капельным путем. Поэтому, безусловно, есть общие черты в распространении, - рассказал эксперт РИА Новости.

Чуланов также отметил, что эпидемический потенциал у коронавируса значительно выше, чем у обычного вируса гриппа. Об этом свидетельствует высокий индекс распространения инфекции, который без ограничительных мер равен 4-5.

Напомним, чтобы сократить риски заражения covid-19 гражданам необходимо носить маски, использовать перчатки и тщательно мыть руки с мылом. В случае недомогания необходимо обратиться за помощью к врачам.