Последние новости на утро 29 октября 2020: Путин поручил выделить регионам 10 миллиардов на лекарства от COVID-19

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последние новости на утро 29 октября 2020 года: Российский президент Владимир Путин поручил выделить регионам 10 миллиардов рублей на средства индивидуальной защиты, а также тесты на коронавирусную инфекцию. «Что касается помощи регионам: знаю, что практически согласована цифра в 10 миллиардов. Эти средства будут направлены на региональную помощь», - заявил российский лидер. Кроме того, российский лидер потребовал незамедлительно выделить средства на лекарства для больных с коронавирусом.

Американское издание The Wall Street Journal выступило с утверждением, что в период президентской гонки 2016 года в США составлялось так называемое "досье" на теперь уже действующего Дональда Трампа. Якобы собирать данные о политике помогала работавшая на Кипре россиянка.

В чем сходство коронавируса и "испанки", рассказал главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов. Он считает, что эти болезни схожи в своем распространении по миру среди населения - они обе респираторные. Это означает, что и covid-19, и испанский грипп, передается воздушно-капельным путем.

В России еще до некоторых регионов не добралась и первая волна коронавирусной инфекции. Именно поэтому на данный момент не стоит вести речь о второй, ее еще нет. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин. Глава государства также отметил необходимость "держать руку на пульсе в борьбе с пандемией".

Минфин РФ выступает против индексации пенсий работающим пенсионерам - более справедливым решением будет поддержать неработающих пожилых людей. глава ведомства считает, что сейчас стоит сосредоточиться на поддержке тех пожилых, которые не работают.