Россия попросила приостановить исполнение решений по искам экс-акционеров ЮКОСа Фото: Андрей МИРЕЙКО

Москва обратилась в Верховный суд Нидерландов с просьбой приостановить исполнение решений по искам бывших владельцев ЮКОСа. Об этом сообщил заместитель министра юстиции и уполномоченный России при ЕСПЧ Михаил Гальперин.

По его словам, Минюст России указывает на то, что апелляционный суд не учел многочисленные нарушения бывших акционерами. В министерстве утверждают, что экс-акционеры завладели активами «с помощью доказанного сговора, фиктивных торгов и подкупа» чиновников, отвечавших за приватизацию. Так офшорные «компании-пустышки» фактически не оплатили акции ЮКОСа и, таким образом, не внесли никакого вклада в экономику страны.

Как передает РИА «Новости», Гальперин сообщил, что слушания в Верховном суде Нидерландов по заявлению Москвы состоятся 30 октября.

Напомним, ранее Россия обжаловала решение апелляционного суда Гааги, который обязал Москву выплатить 57 миллиардов долларов по иску бывших акционеров компании ЮКОС. Впоследствии Верховный суд Нидерландов принял на рассмотрение кассационную жалобу