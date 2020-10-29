Срок снижения активности коронавируса спрогнозировали в Минздраве Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рост заболеваемости коронавирусной инфекции может завершиться через три недели. Такое мнение высказал главный инфекционист Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.

Эксперт пояснил, что второй подъем заболеваемости COVID-19 будет более длительным по сравнению с первым, поскольку является более масштабным. Тем не менее согласно прогнозам, новый рост всё равно не продлится дольше двух – четырех недель.

«Наверное, три недели продлится, может быть, будет стабилизация», - приводит «РИА Новости» слова инфекциониста

Чуланов также обратил внимание на то, что человечество впервые вошло в эпидемический сезон ОРВИ с коронавирусной инфекцией, и на данный момент не понятно, как она себя поведет.

Напомним, ранее врач скорой медицинской помощи Михаил Коневский рассказал, как правильно различается ОРВИ и коронавирус. По словам специалиста, если у человека есть симптомы и он сомневается, какая именно у него болезнь, то не стоит моментально вызывать врача.